Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по столичному району Отрадное задержали ранее неоднократно судимого мужчину по подозрению в мошенничестве при получении кредита. Подозреваемый получил деньги в банке, представив фальшивый паспорт, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

В полицию поступило заявление от сотрудника одной из кредитных организаций. По его словам, к ним обратился мужчина для заключения кредитного договора. Предоставив необходимые документы, гражданин получил денежные средства в размере свыше 60 тыс. рублей. Однако позже выяснилось, что документ, удостоверяющий личность, поддельный.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.