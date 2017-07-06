Около 40% промышленных компьютеров во всем мире подверглись кибератакам во втором полугодии 2016 года. Наибольшее заражение было выявлено в азиатских странах, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского» Андрей Суворов.

«За второе полугодие 2016 года были атакованы около 40% промышленных компьютеров во всем мире. Ежемесячно в среднем каждый пятый (20,1%) промышленный компьютер подвергается атакам вредоносного ПО», — сообщил он.

Наибольшее количество кибератак на промышленные системы в тот период было зафиксировано во Вьетнаме, Алжире, Марокко, Китае, Иране, Индии и т. д. Россия в этом рейтинге занимает 22-е место. Процент атакованных компьютеров с каждым месяцем растет, а источником заражения, по словам Суворова, в основном является Интернет.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya. Однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. «Лаборатория Касперского» назвала новый вирус ExPetr.