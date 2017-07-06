Хакер Александр Твердохлебов, у которого есть российское и американское гражданства, приговорен в Виргинии к девяти годам тюрьмы за кражу десятков тысяч номеров кредитных карт. На его счетах обнаружили более 5 млн долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

В суде 29-летний Твердохлебов заявил, что постарается «искупить свою вину». По версии следствия, он провел почти десять лет на российских интернет-форумах, где хакеры объединяются в группировки и продают краденую информацию. Чтобы присоединиться к форуму, ему был необходим поручитель, который доказал бы его надежность, заявил прокурор на суде.

Твердохлебов в течение нескольких лет смог выставить на продажу как минимум 40 тыс. номеров кредитных карт. Он также пытался продать доступ к 500 тыс. компьютеров, которые были заражены вредоносными программами. По утверждению прокурора, хакер украл конфиденциальную финансовую информацию у как минимум ста людей.

Твердохлебову удалось заполучить около 1 млн долларов переводами из Китая и России, для обналичивания средств с банковского счета он нанял двух студентов из России. Кроме того, он хранил около 4,5 млн долларов в биткоинах. Эту сумму он уступил государству.

Твердохлебова арестовали в феврале в Калифорнии, в марте он признал себя виновным. До ареста, по утверждению прокурора, россиянин жил в Лос-Анджелесе, ездил в «дорогие путешествия» и водил BMW. Хакер держал наличными в депозитных ячейках около 272 тыс. долларов, также были деньги на счетах в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

«У меня были все возможности и ресурсы, чтобы вести такой же образ жизни легальным путем», — приводит издание слова Твердохлебова на процессе. Адвокат хакера просил уменьшить срок, но согласился с приговором суда, объяснив его суммой денег, полученных мошенническим путем. При этом адвокат заявил, что его клиент «пошел не той дорогой».

Перед вынесением приговора Твердохлебов сказал, что должен отдать больше незаконно полученных средств, чем с него взыскали, пишет газета. Судья Томас Селби Эллис при этом назвал Твердохлебова «талантливым молодым человеком».

Ранее издание Daily Beast сообщало, что властям удалось выйти на след Твердохлебова, взломав переписку Вадима Полякова, уроженца Санкт-Петербурга. Полякова обвиняли в хищении средств пользователей сайта StubHub.com, продающего электронные билеты. В общей сложности было похищено 1,6 млн долларов.

Твердохлебов родился в России. В 2009 году, когда он женился на американке, получил американское гражданство. Позднее с супругой он развелся.