Министерство связи и массовых коммуникаций РФ считает первоочередными направлениями развития Почты России продолжение борьбы с очередями и «серой почтой», а также дальнейшую модернизацию отделений, развитие логистики и финансовых услуг. Об этом рассказал замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев.

«Основные задачи дальнейшего развития предприятия — это исключение очередей в отделениях, борьба с «серой почтой», ремонт и модернизация отделений почтовой связи, строительство логистических сортировочных центров, развитие проектов Почта Банка, интернет-магазина и подписного агентства, внедрение электронных заказных писем и многое другое», — сказал Евраев. «В результате Почта России должна стать одним из ведущих предприятий страны с высококвалифицированным персоналом, оказывающим современные качественные услуги», — полагает замглавы Минкомсвязи.

По словам Евраева, на протяжении последних четырех лет Почта России «быстрыми темпами меняется в лучшую сторону». «Идет процесс масштабного реформирования предприятия, который охватывает все направления его деятельности», — отметил замминистра.

Как сообщалось, 7 июля на пост главы Почты России был назначен бывший замминистра экономического развития Николай Подгузов. Предыдущий гендиректор почтового оператора Дмитрий Страшнов возглавлял Почту России с 2013 года и покинул компанию 1 июля этого года в связи с окончанием трудового контракта.

Николай Подгузов назначен гендиректором Почты России Николай Подгузов назначен на должность генерального директора ФГУП «Почта России», говорится в сообщении Минкомсвязи. На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года, напомнили в министерстве.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, комментируя назначение нового главы Почты России, отмечал, что Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в стратегии развития предприятия, утвержденной в 2014 году. Перед Почтой России сейчас стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта Почта Банка, а также по подготовке к акционированию, отметил министр. Он напомнил, что реализацией этой стратегии занималась команда почтового оператора под руководством Страшнова.

По словам Евраева, Почта России за счет реализации проекта Почта Банка планирует получить по итогам 2017 года инфраструктурный платеж и дивиденды в размере более 3 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на повышение заработной платы работников предприятия и на инвестиции в дальнейшее развитие Почты России, добавил он.

Замглавы Минкомсвязи отметил, что средняя зарплата в Почте России по итогам 2016 года составила 20,9 тыс. рублей.