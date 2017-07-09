Совет Федерации может рассмотреть и одобрить закон об объединении Фонда национального благосостояния и Резервного фонда до конца июля, если к тому времени он будет внесен правительством и принят Госдумой, а также если документ не будет противоречить интересам регионов и других участников бюджетного процесса. Об этом заявил глава комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин.
Минфин РФ выступает за объединение на базе Фонда национального благосостояния Резервного фонда и ФНБ, сообщил ранее глава министерства Антон Силуанов. Он также допускает инвестирование средств из объединенного фонда только после достижения его объема уровня 7% от ВВП России.
Предложение Минфина по объединению суверенных фондов РФ согласовано правительством. Об этом ТАСС сообщил источник в экономическом блоке правительства.
«Я не вижу здесь никаких противоречий и очевидных сложностей (с принятием. — Прим. ред.). Если правительство успеет внести в Госдуму текст и Госдума его примет, этот вопрос может быть положительно рассмотрен в Совете Федерации до конца июля, последнее заседание у нас 25 июля», — сказал Рябухин.
По оценке Рябухина, объединение фондов позволит повысить качество и эффективность администрирования и управления находящихся в них ресурсов.
Ранее в Счетной палате (СП) заявили, что не поддерживают использование средств ФНБ для пополнения Резервного фонда. «Законопроектом предлагается установить возможность использования средств ФНБ на пополнение Резервного фонда, в частности для финансирования дефицита федерального бюджета. При этом законопроект не содержит положений, касающихся источников формирования ФНБ. Счетная палата не поддерживает указанную поправку в связи с тем, что закрепление средств ФНБ в качестве источника формирования Резервного фонда при отсутствии источников его формирования приведет к исчерпанию фонда. Такая ситуация будет нести риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений российских граждан, сбалансированности бюджета ПФР, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, определенных правительством России», — отмечалось в документе СП.