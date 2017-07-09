Совет Федерации может рассмотреть и одобрить закон об объединении Фонда национального благосостояния и Резервного фонда до конца июля, если к тому времени он будет внесен правительством и принят Госдумой, а также если документ не будет противоречить интересам регионов и других участников бюджетного процесса. Об этом заявил глава комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин.

Минфин РФ выступает за объединение на базе Фонда национального благосостояния Резервного фонда и ФНБ, сообщил ранее глава министерства Антон Силуанов. Он также допускает инвестирование средств из объединенного фонда только после достижения его объема уровня 7% от ВВП России.

СМИ: идея объединения Резервного фонда и ФНБ согласована правительством Предложение Минфина по объединению суверенных фондов РФ согласовано правительством. Об этом ТАСС сообщил источник в экономическом блоке правительства.

«Я не вижу здесь никаких противоречий и очевидных сложностей (с принятием. — Прим. ред.). Если правительство успеет внести в Госдуму текст и Госдума его примет, этот вопрос может быть положительно рассмотрен в Совете Федерации до конца июля, последнее заседание у нас 25 июля», — сказал Рябухин.

По оценке Рябухина, объединение фондов позволит повысить качество и эффективность администрирования и управления находящихся в них ресурсов.