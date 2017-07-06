Польша будет покупать энергоресурсы у США только на выгодных условиях, заявил вице-премьер республики Матеуш Моравецкий в интервью агентству PAP.

«Все должно быть для нас выгодным и оправданным с финансовой стороны», — заявил польский вице-премьер.

Польша недавно получила из США первый танкер сжиженного газа и теперь работает над подписанием долгосрочного контракта.

«Проводимая нашим правительством политика диверсификации поставок газа — это означает, что мы его ищем от все большего количества поставщиков. В течение пяти ближайших лет мы хотим дойти до полной энергетической независимости Польши. Поэтому мы говорим среди прочих с нашими друзьями из Дании, Норвегии, Соединенных Штатов Америки о новой карте энергетической безопасности нашей страны», — сказал Моравецкий.

При этом он уверен, что «цена газа, привезенного из США, будет конкурентоспособной, нас устраивающей». «Я уверен, что компания PGNiG, ответственная за торговые переговоры, получит очень хорошие условия договора», — заявил Моравецкий.