Столичные полицейские задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в хищении денежных средств с банковской карты своего знакомого, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

В полицию обратился местный житель с заявлением о краже. По его словам, неизвестный похитил с его банковской карты денежные средства в размере 11 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на Дмитровском шоссе сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бескудниковскому району задержали подозреваемого. Им оказался приятель потерпевшего.

«Полицейские установили, что молодой человек в ходе распития алкогольных напитков вместе с заявителем попросил для звонка его телефон и затем через мобильное приложение перевел денежные средства со счета приятеля на свой счет», — говорится в сообщении ведомства.

Следственным отделом районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.