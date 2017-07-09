США не снимут санкции с России до урегулирования кризисов в Сирии и на Украине, заявил в воскресенье в своем микроблоге Twitter президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что вопрос о санкциях не поднимался во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

На эту же тему сегодня высказался госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он заявил, что санкции США в отношении России будут оставаться в силе до разрешения конфликта на Украине, передает РИА Новости.

«Санкции США и ЕС в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции», — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд ограничений в отношении России, Москва приняла ответные меры.