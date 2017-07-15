Фракция республиканцев в палате представителей конгресса США предложила объединить законопроекты о санкциях в отношении России и КНДР, сообщает Reuters. По их мнению, это усилит итоговый документ.



Американский сенат принял законопроект о санкциях в отношении России 15 июня, однако палата представителей не приступила к его рассмотрению. Лидер большинства в палате республиканец Кевин МакКарти призвал доработать документ. Если бы этот законопроект был дополнен и завершен, после чего отправлен на стол к президенту, это было бы сильным заявлением для всей Америки», — заявил он.

Пакет санкций в отношении КНДР был одобрен палатой в мае. Председатель комитета по иностранным делам сената Боб Коркер сообщил, что в скором времени этот законопроект поступит на рассмотрение. Вместе с тем он добавил, что будет «более чем рад», если палата представителей примет решение объединить документ с законопроектом о санкциях в отношении России.

Однако представитель демократов в комитете Элиот Энгель назвал предложение республиканцев очередной попыткой задержать прохождение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. «Это предложение нельзя рассматривать серьезно. Это тактический шаг, направленный на задержку принятия», — сказал он.

Законопроект о санкциях в отношении России в июне принял американский сенат в виде поправки к документу о санкциях против Ирана. 30 июня он был доработан в соответствии с претензиями Республиканской партии.

В то же время в Белом доме законопроект вызвал претензии. Администрация Трампа осталась недовольна той частью документа, согласно которой решение президента о смягчении санкций должно быть вначале одобрено конгрессменами.

Палата представителей не стала принимать законопроект в быстром порядке, отправив его сначала на рассмотрение комитета по иностранным делам. Члены партии демократов подвергли это решение критике, обвинив республиканцев в желании затянуть процесс принятия документа.