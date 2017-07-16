Евросоюз не пойдет на то, чтобы дать Лондону какую-либо отсрочку на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза, заявил председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни.

«Мы не можем дать больше времени на переговоры. Мы собираемся завершить их до европейских выборов в 2019 году», — сказал Таяни в интервью La Vanguardia, о чем сам глава ЕП сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, если Лондон не предоставит 3 млн европейцев, проживающих в Великобритании, те же права, что и гражданам Соединенного Королевства, Европарламент проголосует против такого соглашения. Глава ЕП считает приоритетным достижение договоренности уже до конца 2017 года.

Тема условий проживания граждан ЕС в Великобритании после Brexit станет главной на переговорах, которые стороны запланировали провести 17 июля в Брюсселе. В целом Таяни оптимистично настроен по поводу результатов предстоящих переговоров по Brexit.