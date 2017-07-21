Доля россиян, делающих сбережения в валюте за последние три года, снизилась с 19% до 13%. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ в мае 2017-го.

Накопления в валюте чаще имеют опрошенные в возрасте 45—54 лет (18%), жители обеих столиц (17%) и малых городов с населением 50—100 тыс. человек (18%).

Негативное влияние колебаний курса рубля сказывается на благосостоянии россиян все меньше (68% в 2016 году и 48% — в 2017-м). Не замечают никакого воздействия 39% опрошенных. А еще 2% видят для себя положительный эффект валютных колебаний.

Чаще остальных отрицательные последствия изменяющегося курса отмечают жители обеих столиц (69%), а об отсутствии влияния более склонны сообщать жители средних городов с населением от 100 тыс. до 1 млн человек — 48%.

Как и год назад, треть россиян ожидают в дальнейшем рост курса доллара по отношению к рублю (33%). Практически столько же опрошенных (31%) полагают, что курс доллара останется на прежнем уровне, и с прошлого года такие оценки давать стали чаще (26% в 2016-м). Удешевление американской валюты прогнозируют 13%, по сравнению с прошлым годом, доля таковых стала меньше (21% в 2016-м). Жители средних городов чаще ожидают, что доллар будет дешеветь (15—17% против 13% в среднем по выборке).