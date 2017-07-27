Ассоциация европейского бизнеса не поддерживает введение дополнительных экономических санкций со стороны США в отношении России. Такое заявление содержится в сообщении АЕБ.

«Мы не поддерживаем введение дополнительных экономических санкций со стороны США и призываем к тому, чтобы власти США, ЕС и РФ нашли скорое политическое решение, которое предотвратит дальнейшее ухудшение взаимоотношений, — говорится в заявлении. — Введение санкций препятствует нормальному осуществлению деловой активности, а также может привести к серьезному сокращению производства и числа рабочих мест в соответствующих отраслях».



Особую обеспокоенность АЕБ вызывает то, что «санкции США затронут интересы европейских компаний и стран ЕС в энергетике и других секторах, связанных с Россией».