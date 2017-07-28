Агентство по страхованию вкладов (АСВ) напоминает, что начавшиеся 20 июля выплаты вкладчикам «Югры», у которого ЦБ 28 июля отозвал лицензию, продолжатся.

«Выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, продолжится на основании пункта 2 части 1 статьи 8 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» — введение 10 июля моратория на удовлетворение требований кредиторов банка», — говорится в сообщении агентства.



Прием заявлений и выплата возмещения продолжают осуществляться через ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие» и «Уралсиб», действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.

По состоянию на 16:00 мск четверга, 27 июля, страховое возмещение выплачено 136,5 тыс. вкладчиков «Югры» на общую сумму около 109,9 млрд рублей, что составляет 63,5% страховой ответственности АСВ.

