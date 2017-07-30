Размер бизнеса не избавляет банки от риска отзыва лицензии, этот факт на фоне отзыва лицензии у банка «Югра» может стимулировать кредитные организации проводить более осмотрительную политику, полагает замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень.

ЦБ РФ счел невозможным спасение банка «Югра» из российского топ-30, в котором с 10 июля работала временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В пятницу утром регулятор отозвал у «Югры» лицензию.

«Говорить о том, что подобные случаи не повторятся, наверное, не следует. Однако и увязывать все возможные отзывы с текущей тенденцией сокращения числа банков в результате действий ЦБ также не стоит. Судя по информации, которая поступает от ЦБ, банк «Югра» шел к отзыву лицензии продолжительное время», — сказал Пивень в интервью РИА Новости.

Он предполагает, что если в настоящее время политика тех или иных кредитных организаций не в полной мере способствует сохранению их финансовой устойчивости, риск появления критических проблем в деятельности весьма велик. «Ситуация, в которой ЦБ придется реагировать на возникновение таких проблем, может возникнуть и в малом, и в большом банке. С другой стороны, тот факт, что размер бизнеса не избавляет банки от риска отзыва лицензии, может стимулировать кредитные организации проводить более осмотрительную политику», — считает он.

ЦБ оценил «дыру» в капитале лишившегося лицензии банка «Югра» ЦБ раскрыл отрицательный капитал банка «Югра», у которого в пятницу отозвал лицензию. «Дыра», по данным на 22 июля, составила 7,04 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на поступившее в агентство сообщение Банка России.

«Банк «Югра» был весьма специфической кредитной организацией, выгода от санации которой вызывала ряд сомнений. Тут можно отметить большую связанность деятельности банка с другими компаниями, принадлежащими акционерам, а также отраслевую структуру портфеля», — отмечает собеседник агентства.

По его мнению, возвратность по кредитам в данной ситуации может оказаться низкой как из-за готовности собственников продолжать развитие бизнеса, так и под воздействием общего ухудшения отношения кредитных организаций к группе. «В таких условиях регулятор имел основания априори предполагать, что желающих санировать банк будет немного», — добавляет Пивень.

Он отмечает, что в настоящий момент какие-либо проблемы, связанные с отзывом лицензии у банка «Югра», отсутствуют: не отмечается повышенный спрос на ликвидность или рост ставок по банковским долговым обязательствам, который как-то мог бы свидетельствовать о затруднениях в той или иной кредитной организации.

«Большим сюрпризом ситуация в банке для банковской системы не стала. Нельзя исключать, что отдельные банки столкнутся с ростом проблемной задолженности за счет кредитов, выданных нефинансовым компаниям акционеров банка, однако сколь-нибудь масштабного кризиса мы не ожидаем», — говорит он.

СМИ: ситуация с «Югрой» может создать проблемы для «Глобэкса» Банкам — кредиторам компаний владельца «Югры» Алексея Хотина придется создавать дополнительные резервы. Наиболее сложная ситуация у «Глобэкса», объем кредитов которого структурам Хотина превышает 20 млрд рублей, то есть больше, чем весь капитал банка, пишет «Коммерсант».

Комментируя возможное влияние отзыва лицензии на инфляцию, Пивень пояснил, что механизм влияния действия системы страхования вкладов на инфляцию сложен и зависит от многих переменных.

«Уход депозитов в наличные вряд ли даст сильный толчок росту цен, поскольку, как показывает практика, средства вкладчиков чаще остаются на счетах банков-агентов по выплате возмещения. Приход новых пассивов может стимулировать банки к выдаче новых кредитов», — считает он.

«Однако в ситуации с относительно низкими темпами экономического роста едва ли можно говорить о том, что это будут «горячие деньги». То есть попадания избыточной денежной массы в экономику ожидать не следует. Соответственно, едва ли стоит ожидать ускорения роста цен», — заключил собеседник агентства.