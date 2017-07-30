Сохранение свободы передвижения между Великобританией и странами Европейского союза в течение переходного периода после Brexit не соответствует итогам прошлогоднего референдума о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в ЕС. С таким утверждением в интервью газете The Sunday Times выступил министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс.

«Мы дали четко понять, что установление контроля за нашими границами — это один из тех элементов, к которым мы стремились на референдуме, нерегулируемое свободное передвижение, как мне кажется, идет вразрез с тогдашним решением», — заметил министр.

Эти слова Фокса противоречат утверждениям министра финансов Филипа Хаммонда десятидневной давности о том, что ему удалось заручиться поддержкой каждого члена Кабинета министров в отношении переходного периода длиною в несколько лет, который наступит после формального выхода Великобритании из ЕС в 2019 году. В минувшую же пятницу канцлер казначейства заявил о том, что этот период должен быть завершен до июня 2022 года, то есть до проведения следующих всеобщих выборов, и что на этот счет, по словам Хаммонда, существует «широкий консенсус», хотя сам вопрос формально еще не рассматривался британским правительством.

В интервью The Sunday Times Фокс попытался дезавуировать данное заявление главы Минфина, что стало еще одним свидетельством жесткого противостояния между сторонниками и противниками так называемого жесткого Brexit в рядах правительства.

«Если на этот предмет и имели место дискуссии, то я в них не участвовал», — сообщил министр внешней торговли. Он также добавил: «Я бы с удовольствием обсудил вопросы о том, какие соглашения, касающиеся и переходного периода, и имплементации, нам хотелось бы заключить, но эти соглашения должны быть подготовлены Кабинетом. Они не могут вырабатываться отдельным лицом или какой-то группировкой внутри Кабинета».