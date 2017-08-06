Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон оставили без ответа вопрос американской журналистки об антироссийских санкциях США.
Встретившись в воскресенье в Маниле, главы внешнеполитических ведомств обменялись приветственными фразами и сказали несколько слов о графике работы на ближайшие дни.
После этого прессу попросили удалиться, и американская журналистка успела задать вопрос, упомянув новые санкции Вашингтона в отношении РФ. Лавров и Тиллерсон в ответ промолчали.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым поднял вопрос об ответных мерах Москвы на антироссийские санкции и получил разъяснения. Встреча министров, первая после недавнего обмена санкциями, прошла на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.