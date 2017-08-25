Агентство по страхованию вкладов (АСВ), осуществляющее процедуру конкурсного производства в Татагропромбанке, по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу в размере 332,952 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на сайте АСВ.



«В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на сумму 332,952 млн рублей. Основная сумма недостачи связана с отсутствием документов, подтверждающих задолженность по корреспондентским счетам. В настоящее время конкурсным управляющим проводятся мероприятия по подтверждению задолженности», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ходе инвентаризации было выявлено имущество (мебель, банковское оборудование, оргтехника) в общем количестве 2,4 тыс. единиц, неучтенное на балансовых счетах Татагропромбанка.



ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка с 5 апреля. «Татагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Вследствие доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий на осуществление банковских операций капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд рублей», — отмечали в пресс-службе ЦБ.



Согласно данным, опубликованным в середине мая в «Вестнике Банка России», отрицательная разница между активами и обязательствами Татагропромбанка на момент отзыва лицензии составила 727,194 млн рублей. С учетом данных обследования, проведенного временной администрацией, на момент признания банка банкротом «дыра» в балансе оценивается в 722,397 млн рублей (активы составляют 961,924 млн, обязательства — 1 млрд 684,321 млн рублей), свидетельствует информация, опубликованная 9 июня 2017 года.