Агентство по страхованию вкладов 31 августа направило в Арбитражный суд Северной Осетии — Алании заявление о привлечении лиц, контролировавших владикавказский Диг-Банк (лицензия отозвана 23 июня 2014-го, признан банкротом 1 сентября того же года), к субсидиарной ответственности по его обязательствам. С пяти бывших топ-менеджеров и акционеров кредитной организации АСВ требует солидарно взыскать 2 млрд 640,913 млн рублей.

Ответчиками по иску в сообщении АСВ значатся «Гуджараидзе Р. С., Хетагуров Х. А., Цаллагов К. Х., Шанаева Б. Т. и Дарчиева А. Э.». Напомним, Резо Гуджараидзе занимал должность предправления кредитной организации, в правление также входили Хетаг Хетагуров и Альбина Дарчиева. Гуджараидзе, Хетагуров, а также Берта Шанаева располагали долями в капитале банка. По последним раскрывавшимся данным, Цаллаговых среди топ-менеджеров и ключевых совладельцев банка было два, но не с теми инициалами, которые указывает АСВ. Сергей Цаллагов возглавлял совет директоров банка, а Феликс Цаллагов входил в правление в статусе зампреда.

Конкурсный управляющий поясняет, что выявил признаки преднамеренного банкротства банка. Отмечается, что «указанными лицами не осуществлена передача документации по значительной части активов банка, не передана электронная база данных кредитной организации, содержащая достоверные сведения о проводимых операциях, активах и обязательствах банка, осуществлялись иные виновные действия, в результате которых причинен значительный ущерб банку. В частности, контролирующими банк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной ссудной и дебиторской задолженности, отчуждению объектов недвижимости банка без получения встречной оплаты, незаконному привлечению денежных средств физических лиц во вклады и их расходованию без формирования соответствующих правоустанавливающих и иных документов».

Вышеизложенные обстоятельства по закону являются основаниями для привлечения руководителей банка к субсидиарной ответственности, заключают в АСВ и обещают и впредь принимать все необходимые меры для пополнения конкурсной массы кредитной организации.



Между тем в марте этого года стало известно о первом в России обвинительном приговоре по делу о забалансовых вкладах, фигурантами которого были как раз владельцы и менеджеры Диг-Банка. При этом все фигуранты — Сергей Цаллагов, Резо Гуджараидзе, Берта Шанаева, Хетаг Хетагуров и Альбина Дарчиева — получили условные сроки лишения свободы и штрафы, сообщали СМИ.

