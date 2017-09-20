III ежегодная клубная конференция «Гибкое управление проектами в банках» состоится 24 октября 2017 года. Организатор — Банкир.ру.

Конференция традиционно освещает не абстрактные теории, а практические кейсы от ведущих банков и IT-компаний.

Актуальные вопросы для рассмотрения:

Как организовать проектный офис в банке и оптимально выстроить работу IT-департамента и бизнес-подразделений с точки зрения управления процессами?

Как совместить agile-подход и релизный порядок работы?

Возможно ли применение «гибких методик» в банке?

Зачем вообще нужны системы и методы управления проектами?

Как строить отношения между банком и вендорами?

Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, PRINCE2 — что выбрать?

Как сделать вдвое больше работы в два раза быстрее?

Планируются докладчики:

директор департамента развития программного обеспечения и архитектуры Хоум Кредит Банка Михаил Кононов;

начальник управления мобильного и интернет-банка «ФК Открытие» Ксения Жигалова;

руководитель департамента развития информационных продуктов холдинга «Банки.ру» Алексей Пучков;

директор, руководитель отдела управления семействами приложений Райффайзенбанка Николай Кныш;

руководитель управления стратегического развития IT Райффайзенбанка Сергей Щербинин;

руководитель центра качества Альфа-Банка Антон Исанин;

управляющий партнер ScrumTrek Асхат Уразбаев.

В программе — кейсы от лучших экспертов в сфере управления проектами в банках, живые дискуссии, мастер-класс по гибкому управлению процессами.

К участию приглашаются:

банковские «стратеги»;

CIO и представители IT-департаментов ведущих банков;

представители подразделений розничного бизнеса, департаментов развития каналов ДБО;

маркетологи;

продакт-менеджеры.

Программа продолжает формироваться.

Условия участия при раннем бронировании:

для представителей банков, МФО, страховых компаний — 10 тыс. рублей + НДС;

для представителей прочих организаций и компаний — 15 тыс. рублей + НДС за одного делегата, для второго участника — скидка 10%, для третьего участника — скидка 15%.

Условия участия по завершении раннего бронирования:

для представителей банков, МФО, страховых компаний — 10 тыс. рублей + НДС;

для представителей прочих организаций и компаний — 17 тыс. рублей + НДС за одного делегата, для второго участника — скидка 10%, для третьего участника — скидка 15%.

Видеозапись конференции + презентации спикеров — 7 тыс. рублей + НДС.