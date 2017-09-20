III ежегодная клубная конференция «Гибкое управление проектами в банках» состоится 24 октября 2017 года. Организатор — Банкир.ру.
Конференция традиционно освещает не абстрактные теории, а практические кейсы от ведущих банков и IT-компаний.
Актуальные вопросы для рассмотрения:
- Как организовать проектный офис в банке и оптимально выстроить работу IT-департамента и бизнес-подразделений с точки зрения управления процессами?
- Как совместить agile-подход и релизный порядок работы?
- Возможно ли применение «гибких методик» в банке?
- Зачем вообще нужны системы и методы управления проектами?
- Как строить отношения между банком и вендорами?
- Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, PRINCE2 — что выбрать?
- Как сделать вдвое больше работы в два раза быстрее?
Планируются докладчики:
- директор департамента развития программного обеспечения и архитектуры Хоум Кредит Банка Михаил Кононов;
- начальник управления мобильного и интернет-банка «ФК Открытие» Ксения Жигалова;
- руководитель департамента развития информационных продуктов холдинга «Банки.ру» Алексей Пучков;
- директор, руководитель отдела управления семействами приложений Райффайзенбанка Николай Кныш;
- руководитель управления стратегического развития IT Райффайзенбанка Сергей Щербинин;
- руководитель центра качества Альфа-Банка Антон Исанин;
- управляющий партнер ScrumTrek Асхат Уразбаев.
В программе — кейсы от лучших экспертов в сфере управления проектами в банках, живые дискуссии, мастер-класс по гибкому управлению процессами.
К участию приглашаются:
- банковские «стратеги»;
- CIO и представители IT-департаментов ведущих банков;
- представители подразделений розничного бизнеса, департаментов развития каналов ДБО;
- маркетологи;
- продакт-менеджеры.
Программа продолжает формироваться.
Условия участия при раннем бронировании:
- для представителей банков, МФО, страховых компаний — 10 тыс. рублей + НДС;
- для представителей прочих организаций и компаний — 15 тыс. рублей + НДС за одного делегата, для второго участника — скидка 10%, для третьего участника — скидка 15%.
Условия участия по завершении раннего бронирования:
- для представителей банков, МФО, страховых компаний — 10 тыс. рублей + НДС;
- для представителей прочих организаций и компаний — 17 тыс. рублей + НДС за одного делегата, для второго участника — скидка 10%, для третьего участника — скидка 15%.
Видеозапись конференции + презентации спикеров — 7 тыс. рублей + НДС.