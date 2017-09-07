Восстановление цен на уголь и железную руду в августе вывело в центр внимания инвесторов металлургический сектор.

Крупные и очень крупные клиенты «Атона» нарастили вложения в акции металлургов на 22%. На втором месте по популярности оказались акции электроэнергетических компаний — вложения в них выросли на 11%. Лидерами по покупкам стали бумаги «ТГК-1» (рост 100%), Evraz (89%), «Юнипро» (74%), ГМК «Норильский никель» (63%).

Улучшение прогнозов по китайской экономике и сокращение мощностей в связи с мерами, направленными на защиту окружающей среды, привели к ралли в металлах. Никель подорожал на 17%, палладий — на 10%, медь — на 8%. В августе розничные инвесторы нарастили свои вложения в сырье на 12%.

В «Атоне» считают, что темпы роста в цветных металлах продолжают ускоряться, и повысили целевые цены для ГМК «Норильский никель» и «Русала» (до 20 долларов с потенциалом роста 24% и 6,8 гонконгского доллара с потенциалом роста 25% соответственно).

Вложения в ОФЗ в августе выросли на 14%. Как отмечают в «Атоне», интерес к низкорисковым рублевым активам подстегнули сохраняющаяся слабость доллара и спокойный отпускной сезон. В облигациях и евробондах волатильности почти не наблюдалось — позиции изменились всего на 3% относительно среднемесячного значения.