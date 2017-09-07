Совет управляющих ЕЦБ на заседании в четверг принял решение оставить основные процентные ставки без изменений, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Базовая процентная ставка по основным операциям рефинансирования осталась на нулевом уровне, предельная ставка по кредитам — на уровне 0,25%, ставка по депозитам — на уровне минус 0,4%.

Совет ожидает, что основные процентные ставки ЕЦБ останутся на нынешнем уровне в течение длительного периода времени.

Несмотря на просьбы европейских банкиров, совет подтверждает готовность продолжать программу выкупа активов в объеме 60 млрд евро в месяц до конца декабря 2017 года или при необходимости дольше.

Накануне глава Deutsche Bank Джон Крайен обратился к ЕЦБ с просьбой изменить курс денежно-кредитной политики из-за возможных «пузырей» в ценах на акции, облигации и другие активы.