Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию с банком «ФК Открытие» частным случаем. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.
«Открытие» — это как раз частный случай», — сказала она.
Набиуллина также отметила, что предварительные оценки «дыры» в «Открытии» составляют 250—400 млрд рублей, но могут быть скорректированы.
«Банк достаточно агрессивно рос, покупал разного рода активы, где-то переоценил свои возможности справиться с проблемными активами, где-то неправильно оценил качество этих активов», — отметила она.
По словам главы ЦБ, вопрос с держателями субординированных облигаций будет решаться по результатам оценки состояния банка.
Набиуллина сказала, что банк будет продан после оздоровления. «Наша задача — капитализировать этот банк, выработать понятную, прозрачную бизнес-модель, сделать его привлекательными для инвесторов и вывести его на рынок», — отметила она.
Также глава ЦБ считает, что проблемы «Открытия» не связаны с общими проблемами банковского сектора, а «связаны с бизнес-стратегией банка».
Банк России 29 августа принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Открытие». ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного летом 2017 года Фонда консолидации банковского сектора.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.