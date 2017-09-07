Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию с банком «ФК Открытие» частным случаем. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.



«Открытие» — это как раз частный случай», — сказала она.

Набиуллина также отметила, что предварительные оценки «дыры» в «Открытии» составляют 250—400 млрд рублей, но могут быть скорректированы.

«Банк достаточно агрессивно рос, покупал разного рода активы, где-то переоценил свои возможности справиться с проблемными активами, где-то неправильно оценил качество этих активов», — отметила она.

По словам главы ЦБ, вопрос с держателями субординированных облигаций будет решаться по результатам оценки состояния банка.

Набиуллина сказала, что банк будет продан после оздоровления. «Наша задача — капитализировать этот банк, выработать понятную, прозрачную бизнес-модель, сделать его привлекательными для инвесторов и вывести его на рынок», — отметила она.

Также глава ЦБ считает, что проблемы «Открытия» не связаны с общими проблемами банковского сектора, а «связаны с бизнес-стратегией банка».

Банк России 29 августа принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Открытие». ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного летом 2017 года Фонда консолидации банковского сектора.