Tele2 устранил сбой, из-за которого абоненты столкнулись с проблемами со связью. Об этом сообщается в микроблоге оператора в Twitter.

«В пяти регионах были проблемы с магистральными каналами, абонентов перевели на резервные. С 12:45 сервис полностью восстановлен», — говорится в сообщении.

В 5 регионах были проблемы с магистральными каналами, абонентов перевели на резервные. С 12:45 сервис полностью восстановлен.

— Tele2 Россия (@Tele2Russia) 7 сентября 2017 г.

Ранее абоненты Tele2 рассказали в социальных сетях о проблемах со связью. Оператор обещал устранить сбой в ближайшее время.