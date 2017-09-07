Объем криптовалютных трансакций в 2017 году может превысить 1 трлн долларов, что более чем в 15 раз превышает уровень 2016-го. Об этом сообщается в исследовании британской компании Juniper Research, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В первом полугодии объем трансакций превысил 325 млрд долларов, чему способствовало резкое увеличение курса Ethereum. На эту криптовалюту приходилось две трети криптовалютных трансакций за это время.

Ежедневный объем сделок с криптовалютами превышает 2 млрд долларов, свидетельствуют данные исследования.