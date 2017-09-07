Петербургский Заубер Банк смягчил условия кредитования на покупку подержанного автомобиля стоимостью до 1 млн рублей.
Теперь кредит на покупку машины возрастом до 15 лет на момент погашения займа можно получить без первоначального взноса и без подтверждения дохода. Процентные ставки остались прежними: 26,5% годовых при оформлении страхования каско и 28,5% годовых при отказе от страховки. При представлении клиентом справки о доходе по форме 2-НДФЛ применяется скидка к ставке в размере 3 процентных пунктов.
Также банк увеличил максимальный срок кредитования до семи лет. Сумма финансирования варьируется от 300 тыс. до 1 млн рублей при покупке машины стоимостью до 1 млн рублей и от 100 тыс. до 2,5 млн рублей — при покупке более дорогого автомобиля. Следует иметь ввиду, что при покупке более дорогой машины минимальный первоначальный взнос составляет 20%.
«Несмотря на лояльные требования к размеру первоначального взноса и пакету документов для оформления кредита, установленные банком ставки являются достаточно высокими по сравнению со средними значениями по рынку в связи с крупной надбавкой за отказ от страхования жизни. При покупке полиса личного страхования скидка к ставке составит 8,5 процентного пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Продавцом автомобиля может выступать как автосалон, так и физическое лицо.
АО «Заубер Банк» — небольшая кредитная организация, зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Ориентирована преимущественно на обслуживание счетов и кредитование корпоративных клиентов (в том числе строительных компаний), а также на привлечение средств физических лиц во вклады и розничное кредитование.
На текущий момент основными бенефициарами являются петербургские бизнесмены Александр Тимохин (31,11%), председатель совета банка Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой (совокупно 27,69%), член совета директоров, член правления банка Алексей Еремин (9,99%); Александр Абакумов, Ганчо Иванов, Юлия Феофанова и Валерий Матвеев владеют долями по 7,8% акций.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2,42 млрд рублей (376-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,69 млрд, кредитный портфель — 1,25 млрд, обязательства перед населением — 0,52 млрд.