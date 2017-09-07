Петербургский Заубер Банк смягчил условия кредитования на покупку подержанного автомобиля стоимостью до 1 млн рублей.

Теперь кредит на покупку машины возрастом до 15 лет на момент погашения займа можно получить без первоначального взноса и без подтверждения дохода. Процентные ставки остались прежними: 26,5% годовых при оформлении страхования каско и 28,5% годовых при отказе от страховки. При представлении клиентом справки о доходе по форме 2-НДФЛ применяется скидка к ставке в размере 3 процентных пунктов.

Также банк увеличил максимальный срок кредитования до семи лет. Сумма финансирования варьируется от 300 тыс. до 1 млн рублей при покупке машины стоимостью до 1 млн рублей и от 100 тыс. до 2,5 млн рублей — при покупке более дорогого автомобиля. Следует иметь ввиду, что при покупке более дорогой машины минимальный первоначальный взнос составляет 20%.

«Несмотря на лояльные требования к размеру первоначального взноса и пакету документов для оформления кредита, установленные банком ставки являются достаточно высокими по сравнению со средними значениями по рынку в связи с крупной надбавкой за отказ от страхования жизни. При покупке полиса личного страхования скидка к ставке составит 8,5 процентного пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.



Продавцом автомобиля может выступать как автосалон, так и физическое лицо.