Банк «ФК Открытие», в отношении которого Банк России реализует меры по повышению финансовой устойчивости, будет убыточным в ближайшее время. Соответствующий прогноз содержится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, данные которого приводит ТАСС.
«В последние месяцы на фоне оттока депозитов банк привлек относительно дорогое финансирование от ЦБ, что будет оказывать давление на его чистую процентную маржу на протяжении по меньшей мере второй половины 2017 года. Кроме того, непрофильные активы могут потребовать создания дополнительных резервов, — отмечает агентство. — Мы ожидаем, что банк будет убыточным на самостоятельной основе».
Ранее Moody's понизило рейтинг «Открытия» до «B2» с «Ba3», установив по рейтингу «развивающийся» прогноз. Рейтинговое действие последовало за объявлением Банка России 29 августа о том, что он станет ключевым инвестором банка «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора. С 30 августа в банке «ФК Открытие» начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.
По данным ЦБ, отток средств юридических лиц из банка «Открытие» с 3 июля по 24 августа составил 389 млрд рублей, средств физических лиц — 139 млрд рублей.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги по старшему необеспеченному долгу и депозитам банка «Открытие» в национальной и иностранной валютах с «Ba3» до «B2», сообщается на сайте агентства. Прогноз по рейтингам — «развивающийся». В середине августа рейтинги были поставлены на пересмотр с «негативным» прогнозом.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.