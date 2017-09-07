Банк «ФК Открытие», в отношении которого Банк России реализует меры по повышению финансовой устойчивости, будет убыточным в ближайшее время. Соответствующий прогноз содержится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, данные которого приводит ТАСС.

«В последние месяцы на фоне оттока депозитов банк привлек относительно дорогое финансирование от ЦБ, что будет оказывать давление на его чистую процентную маржу на протяжении по меньшей мере второй половины 2017 года. Кроме того, непрофильные активы могут потребовать создания дополнительных резервов, — отмечает агентство. — Мы ожидаем, что банк будет убыточным на самостоятельной основе».

Ранее Moody's понизило рейтинг «Открытия» до «B2» с «Ba3», установив по рейтингу «развивающийся» прогноз. Рейтинговое действие последовало за объявлением Банка России 29 августа о том, что он станет ключевым инвестором банка «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора. С 30 августа в банке «ФК Открытие» начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.



По данным ЦБ, отток средств юридических лиц из банка «Открытие» с 3 июля по 24 августа составил 389 млрд рублей, средств физических лиц — 139 млрд рублей.

​Moody's понизило рейтинги банка «ФК Открытие» Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги по старшему необеспеченному долгу и депозитам банка «Открытие» в национальной и иностранной валютах с «Ba3» до «B2», сообщается на сайте агентства. Прогноз по рейтингам — «развивающийся». В середине августа рейтинги были поставлены на пересмотр с «негативным» прогнозом.