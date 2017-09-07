ВВП зоны евро вырос во II квартале по сравнению с предыдущим периодом на 0,6%, ВВП ЕС — на 0,7%. Об этом сообщает европейское статистическое агентство Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. В I квартале ВВП еврозоны и Евросоюза вырос на 0,5%.

По сравнению с аналогичным кварталом 2016 года в апреле — июне экономика еврозоны выросла на 2,3%, ЕС — на 2,4%.

Среди стран Евросоюза, для которых есть данные за II квартал 2017 года, самый значительный рост по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирован в Чехии (на 2,5%), Швеции (на 1,7%), Румынии (на 1,6%) и Нидерландах (на 1,5%), в то время как самые низкие темпы роста отмечены в Португалии и Великобритании (плюс 0,3% в обеих странах).

Агентство также приводит данные, согласно которым ВВП США вырос во II картале на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом.