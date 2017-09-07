Объем международных резервов РФ в августе 2017 года увеличился на 5,531 млрд долларов — с 418,447 млрд на начало месяца до 423,978 млрд на 1 сентября. Соответствующие данные опубликованы на сайте Банка России в четверг.

Ежемесячные значения приводятся на сайте ЦБ на начало отчетной даты.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 2016 год объем резервов вырос на 9,342 млрд долларов (с 368,399 млрд на начало дня 1 января 2016-го), или 2,5% против сокращения на 4,5% в 2015-м. Рост в 2016 году произошел за счет монетарного золота, в то время как по компонентам валютных резервов, кроме валютной позиции в МВФ, было зафиксировано сокращение.

В начале лета 2015 года в Центробанке озвучили комфортный для России уровень резервов — 500 млрд долларов. Довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет.