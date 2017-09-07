По итогам текущего года будет зафиксирован рост пенсий в реальном выражении. Об этом на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«По итогам восьми месяцев в Пенсионном фонде все исполняется в плановом порядке», — констатировал он. По словам главы ПФР, «выполняются все социальные обязательства и по пенсиям, и по пособиям». «В частности, в этом году предполагается, что пенсии вырастут на 4,5%. При плановой инфляции 3,7% это будет рост в реальном выражении», — отметил Дроздов.

«Кроме того, в соответствии с принятым в июле этого года законом с 1 января мы будем тем, кто оставил работу, индексировать пенсию с месяца, следующего после оставления работы, то есть на два месяца раньше. Для 3,9 миллиона человек в субъектах Российской Федерации мы доводим пенсию до прожиточного минимума в субъекте и выплачиваем федеральную социальную доплату. Ее размер несколько снижается, и это говорит о том, что уровень благосостояния пенсионеров растет. В этом году из бюджета на эти цели будет направлено 99,7 миллиарда рублей в 69 субъектах Российской Федерации», — рассказал глава Пенсионного фонда.

Он также сообщил, что более 8 млн человек получили материнский (семейный) капитал. Более 57% из них полностью воспользовались возможностями, которые предусмотрены такими сертификатами, из них чуть меньше 92% направили деньги на улучшение жилищных условий.

На вопрос Медведева о том, выбирает ли кто-то из получателей сертификатов материнского капитала вариант направления денег на пенсию, Дроздов ответил, что это «менее 1%. В основном это остатки — средства, которые остались после выплаты либо по образовательному направлению», на которое приходится более 8%.

В числе прочего Дроздов отметил, что все услуги Пенсионного фонда переведены в электронный вид. «Через «Личный кабинет» можно получить полный набор услуг. Например, при разовой выплате из средств материнского (семейного) капитала порядка 30% воспользовались «Личным кабинетом», — рассказал он.

Также он уточнил, что взаимодействие ПФР с многофункциональными центрами дало «25-процентное уменьшение количества граждан, приходящих в Пенсионный фонд. 25% приходят в МФЦ, получают услуги там».

«Если учесть, что к нам приходило где-то 32 миллиона (человек) в год, то это для граждан большая экономия времени и сил. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы было много точек взаимодействия с Пенсионным фондом, для того чтобы минимизировать количество хождений в Пенсионный фонд», — заверил Дроздов.



«Важно развивать электронные услуги, сервисы, чтобы люди использовали «Личный кабинет», пользовались, естественно, и возможностями МФЦ. Но в то же время есть традиционные формы, к которым многие наши граждане привыкли. Естественно, Пенсионный фонд должен в полном объеме обеспечивать и эти потребности граждан», — заключил Медведев.