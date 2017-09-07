Временная администрация по управлению Айви Банком, назначенная в связи с отзывом его лицензии 29 мая текущего года, в ходе обследования финансового состояния банка выявила низкое качество ссудного портфеля, обусловленное кредитованием компаний с плохим финансовым положением, в том числе кредитованием компаний, подконтрольных собственникам банка, часть которых зарегистрирована и находится на территории иностранного государства, не предусматривающего раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба ЦБ.

По оценке временной администрации, стоимость активов Айви Банка не превышает 0,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 1,3 млрд, указали в ЦБ, напомнив, что Арбитражный суд Москвы 23 августа принял решение о признании Айви Банк банкротом.

Информацию об осуществленных бывшими руководителями и собственниками Айви Банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, говорится в сообщении.



Напомним, в число совладельцев банка входил, в частности, советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко.