ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны в 2017 году до 2,2% с 1,9% по июньской оценке. Об этом сообщил глава регулятора Марио Драги на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ в четверг, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Прогноз по росту ВВП в 2018 и 2019 годах остался без изменений — 1,8% и 1,7% соответственно.

Регулятор также снизил прогноз по инфляции в зоне евро. Согласно новым данным, инфляция ожидается на уровне 1,2% в 2018 году (1,3% в предыдущем прогнозе) и 1,5% в 2019-м (ранее показатель прогнозировался на уровне 1,6%). Прогноз по инфляции на текущий год остался без изменений — 1,5%.

Драги также сообщил, что ЕЦБ может принять решение о будущем программы покупки активов в октябре. По его словам, ЕЦБ внимательно следит за волатильностью евро, поскольку это источник неопределенности.

Глава ЕЦБ заявил, что ожидания регулятора относительно перспектив экономики еврозоны «в целом не изменились», во всех странах и секторах прогнозируется «широкомасштабное восстановление».