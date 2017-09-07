Вологодский Севергазбанк скорректировал ставки по вкладам в рублях.
Вклад «Умножай» (от 5 тыс. рублей на сроки от одного месяца до трех лет) открывается под 5,6—7,2% годовых (ранее — под 5,7—7,5%), а «Умножай-online» (от 5 тыс. рублей, сроки: один, три, шесть месяцев и год) — под 5,9—7,4% (против прежних 6—7%).
Доходность депозита «Умножай. Особый» (от 5 млн рублей на сроки от одного месяца до трех лет) составляет 6,5—7,4% годовых (вместо 6,6—7,7%).
Проценты по трем вкладам выплачиваются ежемесячно. Дополнительные взносы не предусмотрены.
Депозит «Прибавляй» (от 5 тыс. рублей на сроки от одного месяца до трех лет) привлекается под 5,3—6,8% годовых (ранее — под 5,3—7,1%), а «Прибавляй-online» (от 5 тыс. рублей, сроки: три, шесть месяцев, один или два года) — под 5,6—7% (прежде — под 5,9—7,3%).
Процентные ставки по вкладу «Прибавляй. Особый» (от 5 млн рублей на сроки от одного месяца до трех лет) равны 6,2—7% годовых (вместо 6,2—7,3%).
Проценты по вышеперечисленным депозитам выплачиваются в конце срока. Предусмотрена возможность пополнения счета.
Средства во вклад «Решай» (от 30 тыс. рублей, сроки: три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) принимаются под 4,2—5,3% годовых (до этого — под 4,5—5,6% ), а в «Решай-online» (от 30 тыс. рублей, сроки: три, шесть месяцев, один и два года) — под 5—5,6% (вместо 5,2—5,9%).
«Решай. Особый» (от 1,5 млн рублей, сроки: три, шесть, девять месяцев, один, два и три года) открывается под 4,7—5,5% годовых (ранее — под 5—5,8%).
Проценты по трем депозитам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются. Предусмотрена возможность пополнения счета.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 47,10 млрд рублей (102-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,64 млрд, кредитный портфель — 13,43 млрд, обязательства перед населением — 15,75 млрд.