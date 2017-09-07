Ключевые американские фондовые индексы, которые после позитивного старта торгов четверга, как свидетельствуют их графики, успели побывать и в «красной зоне», вновь перешли к росту.

По состоянию на 17:58 мск индекс широкого рынка S&P 500 вышел в плюс на 0,07% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 2 467,18 пункта. Промышленный индекс Dow Jones на тот же момент времени повысился на 0,08% до 21 825,68 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq к этому времени прибавил 0,27% и находился на отметке 6 410,61.