МТС Банк предлагает вклад «МТС Вверх!».

Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей. Проценты начисляются по периодам. Для срока вклада 180 дней средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств составят 6,75—7%, для срока 360 дней — 7—7,31%.

По вкладу предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов суммами от 10 тыс. рублей. Для срока 180 дней пополнение возможно в первые 45 дней, а для срока 360 дней — в первые 90 дней периода действия депозита.

Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 декабря.



«Расходные операции по вкладу не предусмотрены. В случае досрочного расторжения договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Нелли Кучихина.