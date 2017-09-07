МТС Банк предлагает вклад «МТС Вверх!».
Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей. Проценты начисляются по периодам. Для срока вклада 180 дней средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств составят 6,75—7%, для срока 360 дней — 7—7,31%.
По вкладу предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов суммами от 10 тыс. рублей. Для срока 180 дней пополнение возможно в первые 45 дней, а для срока 360 дней — в первые 90 дней периода действия депозита.
Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 декабря.
«Расходные операции по вкладу не предусмотрены. В случае досрочного расторжения договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Нелли Кучихина.
ПАО «МТС Банк» — крупный по размеру активов универсальный финансовый институт, дочерняя структура ПАО «АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Приоритетными направлениями деятельности выступают розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, межбанковское кредитование, выпуск пластиковых карт, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц. В сентябре 2012 года к МТС Банку был присоединен Далькомбанк с достаточно обширной сетью подразделений на Дальнем Востоке.
На текущий момент основным бенефициаром банка является Владимир Евтушенков, владеющий 46,14% акций общества, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» контролирует 26,37%, Ситибанк — 12,20%, Нордеа Банк — 1,26%, Дмитрий Зубов — 0,73%, АО «ПромторгЦентр» — 0,72%, ПАО «МГТС» — 0,24%, ООО «Нотрис» — 0,22%, АО «Регион» — 0,18%, ООО «Система Телеком Активы», ЗАО «Ламинея» — по 0,15%, АО «Вымпел-С» — 0,06%. Доля в 11,58% акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 164,66 млрд рублей (47-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 22,42 млрд, кредитный портфель — 76,22 млрд, обязательства перед населением — 69,27 млрд.