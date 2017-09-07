Среднегодовой курс рубля в ближайшие годы серьезно не снизится, а инфляция резко не ускорится даже в случае снижения мировых цен на нефть, считает заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

Согласно уточненному среднесрочному прогнозу Минэкономразвития, который был представлен в конце августа, в 2018 году среднегодовой курс российской валюты составит 64,7 рубля за доллар вместо прогнозировавшихся ранее 69,8 рубля за доллар. В 2019 году курс составит 66,9 рубля за доллар вместо 71,2 рубля, а в 2020-м — 68 рублей за доллар вместо 72,7. На конец текущего года доллар может стоить 63 рубля, а средний курс за 2017 год составит 59,7 рубля за доллар, ожидает МЭР.

По прогнозам Внешэкономбанка, средний курс доллара за 2017 год может составить 58,8 рубля, сообщил Клепач, выступая на конференции «Причерноморское зерно и масличные 2017/18».

«Если цены на нефть, которые закладываются в закон о бюджете, резко снизятся до в среднем 43—44 долларов за баррель в следующем году и дальше до около 42 долларов, то все равно при той политике, которую проводит ЦБ и при достаточно высоком уровне процентных ставок и в номинальном, и в реальном выражении, это означает, что курс рубля будет где-то 63, к концу периода (в 2020 году. — Прим. ред.) — 65 рублей за доллар, но тоже не такой слабый, как в презентации Минэкономразвития», — сказал он.

«Что касается инфляции, мы исходим из того, что она будет близка к тому таргету, который дает Центральный банк. На этот год инфляция декабрь к декабрю — 3,6%, дальше — около 4%. Даже если будет снижение цен на нефть — будет 4,5%, это непринципиально. Скорее всего, она окажется на уровне 4% или даже ниже в последующие годы», — добавил Клепач.