Двое читателей Банки.ру позвонили в редакцию портала и рассказали, что получили предложение от некоего ЕвроБанка оформить кредит за определенную комиссию. О данной организации ее потенциальные клиенты слышали впервые. При этом сотрудник ЕвроБанка не смог уточнить, откуда у него имеются личные мобильные телефоны читателей Банки.ру.



На сайте ЕвроБанка сообщается, что организация работает с 2005 года и специализируется на обслуживании физических и юридических лиц. В числе предлагаемых EvroBank услуг — ипотечное кредитование, предоставление займов под залог имущества, реализация долгового имущества, а также услуги консультанта для физлиц и юрлиц на договорной основе. Схема получения кредита в дистанционном порядке предполагает последним этапом «оплату и получение кредита».

По данным Ru-Center, сайт evrobank-msk.ru, позиционируемый как официальный интернет-ресурс ПАО «КБ «ЕвроБанк», был зарегистрирован на частное лицо в середине июля 2017 года. Как известно, банки, особенно крупные, регистрируют сайты на себя.

Найти кредитную организацию с названием «ЕвроБанк» в официальном списке зарегистрированных в России банков от ЦБ РФ не удалось. Ранее банк с таким же названием функционировал на Украине. Однако украинский Евробанк лишился лицензии в августе 2016 года. Также кредитная организация под названием «ЕвроБанк» была представлена в Азербайджане, но и там финучреждение с таким наименованием лишилось лицензии. В 2015 году была отозвана лицензия и у Евробанка, базировавшегося в Белоруссии.

Информация о EvroBank, которую он приводит на своем сайте, полностью идентична справке Банки.ру о реально действующем в России банке «Авангард». Например, на сайте evrobank-msk.ru приведен следующий текст: «ЕвроБанк — это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг для юридических и физических лиц. ЕвроБанк является ключевой структурой крупной промышленно-финансовой группы. Банк стабильно входит в число крупнейших банков России по ключевым финансовым показателям, имеет высокие рейтинги международных и российских агентств. Обслуживает более 100 тыс. корпоративных и 1 млн частных клиентов. На протяжении многих лет при постоянном увеличении количества клиентов «Авангард» остается одним из лучших по качеству обслуживания, входит в число лидеров «Народного рейтинга».

Между тем в «Народном рейтинге» Банки.ру ЕвроБанк не представлен.

Кроме того, ЕвроБанк сообщает, что он был основан в 1999 году и изначально функционировал как АКБ «Савр». Это также видоизмененная информация о банке «Авангард», который был основан в 1994 году как АКБ «Садр».

«Банк «Авангард» к этой организации (ЕвроБанку. — Прим. Банки.ру) никакого отношения не имеет», — заявили порталу Банки.ру в пресс-службе «Авангарда».

Помимо прочего, указанный ЕвроБанком на своем сайте номер лицензии 2401 принадлежит банку «Народный Кредит», у которого российский регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций еще в 2014 году.

Дозвониться до ЕвроБанка по телефону, указанному на его сайте, обозревателю Банки.ру не удалось.

Банки.ру призывает читателей внимательно проверять информацию об интересующих их организациях, включая сайты и реквизиты. При использовании сайтов, похожих на оригинальные, мошенники зачастую обманывают клиентов и получают регистрационную информацию и личные данные. Такие домены часто используются, чтобы перенаправить клиента банка на специальные страницы с различными махинациями, включая фишинговые атаки по электронной почте и распространение вредоносных программ.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru