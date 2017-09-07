Росбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «150 лет надежности» (от 15 тыс. рублей на три, шесть, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев) составит 6,7—7,5% годовых (ранее — 7—7,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Управляемый» (от 50 тыс. рублей на 12 и 18 месяцев) привлекается под 4,3—5,5% (ранее — под 4,8—6%), а «Банкоматный» (от 3 тыс. рублей на три месяца) — под 6,5% годовых (вместо 7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Пополняемый» (от 15 тыс. рублей на три, шесть, девять, 12 и 18 месяцев) оформляется под 5,6—6,3% годовых (ранее — под 5,7—6,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

По всем вкладам, за исключением «150 лет надежности», предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов.



При предъявлении промокода для вкладов «150 лет надежности», «Управляемый» и «Пополняемый» процентные ставки будут повышены на 0,5 процентного пункта.