Росбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях.
Доходность депозита «150 лет надежности» (от 15 тыс. рублей на три, шесть, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев) составит 6,7—7,5% годовых (ранее — 7—7,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Управляемый» (от 50 тыс. рублей на 12 и 18 месяцев) привлекается под 4,3—5,5% (ранее — под 4,8—6%), а «Банкоматный» (от 3 тыс. рублей на три месяца) — под 6,5% годовых (вместо 7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Пополняемый» (от 15 тыс. рублей на три, шесть, девять, 12 и 18 месяцев) оформляется под 5,6—6,3% годовых (ранее — под 5,7—6,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.
По всем вкладам, за исключением «150 лет надежности», предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов.
При предъявлении промокода для вкладов «150 лет надежности», «Управляемый» и «Пополняемый» процентные ставки будут повышены на 0,5 процентного пункта.
ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевыми направлениями деятельности банка является розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Контролируется французской финансовой группой Societe Generale (99,95%). Таким образом, в настоящий момент французская банковская группа Societe Generale контролирует 99,95% акций Росбанка. Акционеры-миноритарии составляют 0,05% акций фининститута.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 858,12 млрд рублей (13-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 118,98 млрд, кредитный портфель — 395,90 млрд, обязательства перед населением — 227,08 млрд.