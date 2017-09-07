Фондовые торги в РФ завершились в четверг разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ потерял 0,22% и составил 2 010,17 пункта. Индекс РТС вырос на 0,36% до 1 110,73 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,48%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,69%, акции самой Московской биржи — на 0,79%. Акции «ЛУКОЙЛа» потеряли в цене 1,47%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — 0,19%.



«Геополитическая напряженность все еще сохраняется. Кроме того, не стоит забывать о том, что рубль продемонстрировал в последние дни внушительное укрепление. А это не идет на пользу российским экспортерам. Но есть и хорошие новости в виде роста цен на нефть, а также ожиданий того, что Банк России на сентябрьском заседании пойдет на смягчение монетарной политики. На смешанном новостном фоне расти непросто. Но если уровень 2 030 по ММВБ будет пройден, можно ждать движения в область 2 065», — комментирует аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.