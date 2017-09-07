Рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 28 копеек к уровню предыдущего закрытия и составил около 57,07 рубля. В течение дня было проведено около 29,7 тыс. сделок на сумму более 3,2 млрд долларов, курсовой диапазон равнялся 56,78—57,39 рубля за доллар.



Евро, наоборот, подорожал: на 18:59 биржевой курс равнялся 68,63 рубля, что на 21 копейку выше уровня закрытия торгов среды. С этим инструментом было заключено 5,7 тыс. сделок почти на 336,7 млн евро по курсам от 68,04 до 68,66 рубля за евро.

«Российский рубль впервые за три месяца пробил 57 рублей вниз в паре с долларом США. Драйвером стала дорогая нефть и покупки евро/доллара на мировом валютном рынке после завершения заседания ЕЦБ. Пока в нефти длится ралли, существенного изменения конъюнктуры в паре доллар/рубль ждать не стоит. Американская валюта может пройти к 56,8—56,85 рубля, и в этой области покупатели способны оказаться очень активными. В конце концов, спрос на валюту на внутреннем рынке есть», — комментирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

По словам ведущего аналитика банка «Российский Капитал» Анастасии Сосновой, «главным событием в четверг, 7 сентября, стало заседание Европейского центрального банка». «По его итогам глава европейского регулятора Марио Драги улучшил оценку роста ВВП еврозоны в 2017 году до 2,2% и просигнализировал о том, что стимулирование в виде покупки облигаций на сумму 60 млрд евро будет сохранено вплоть до декабря 2017 года. При этом он указал, что большинство решений о будущем программы количественного смягчения может быть принято в октябре текущего года. Евро после выступления Драги подорожал до 1,2 доллара», — отмечает в своем комментарии Соснова.