Экспортно-импортный банк Кореи (KEXIM) и Альфа-Банк планируют выделить 500 млн долларов в ближайшие пять лет на поддержку экспортно-импортных торговых контрактов, а также на реализацию проектов при участии российских и южнокорейских контрагентов. Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был подписан в рамках Восточного экономического форума, сообщили в Альфа-Банке.
Альфа-Банк уже профинансировал торговые контракты между Россией и Южной Кореей на общую сумму 1,1 млрд долларов, включая поставки электроники, бытовой техники, автомобилей корейских марок. При этом на протяжении последних лет Экспортно-импортный банк Кореи и Альфа-Банк последовательно наращивали объемы партнерства.
Согласно меморандуму, текущий возобновляемый лимит Альфа-Банка в KEXIM, действующий два года, увеличен с 290 млн до 350 млн долларов. На горизонте пяти лет стороны считают достижимой цель по доведению объемов финансирования российско-корейской торговли до 500 млн долларов.
«Благодаря обширной клиентской базе Альфа-Банк обеспечит широкий доступ к востребованному и доступному виду кредитования для российских розничных компаний, сотрудничающих с Южной Кореей», — подчеркивается в релизе.
Претендовать на финансирование вправе заемщики, имеющие как импортные, так и экспортные контракты с корейскими компаниями или их российскими «дочками». Средства могут быть выданы как в долларах США, так и в рублях на реализацию российско-корейских проектов, закупку товаров и оборудования корейского производства, пополнение оборотного капитала. При этом банки-партнеры готовы предоставлять в том числе долгосрочное кредитование.
В общей сложности на полях ВЭФ, как сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заключено в этом году соглашений на 2,5 трлн рублей. «На полях форума, по сегодняшним подсчетам, заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 триллиона рублей. Часть соглашений заключается в закрытом формате, эта информация будет представлена позже», — сказал он.
В 2016 году было подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей, напоминает ТАСС.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 666,21 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 309,82 млрд, кредитный портфель — 1 615,61 млрд, обязательства перед населением — 734,10 млрд.