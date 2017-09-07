Экспортно-импортный банк Кореи (KEXIM) и Альфа-Банк планируют выделить 500 млн долларов в ближайшие пять лет на поддержку экспортно-импортных торговых контрактов, а также на реализацию проектов при участии российских и южнокорейских контрагентов. Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был подписан в рамках Восточного экономического форума, сообщили в Альфа-Банке.

Альфа-Банк уже профинансировал торговые контракты между Россией и Южной Кореей на общую сумму 1,1 млрд долларов, включая поставки электроники, бытовой техники, автомобилей корейских марок. При этом на протяжении последних лет Экспортно-импортный банк Кореи и Альфа-Банк последовательно наращивали объемы партнерства.

Согласно меморандуму, текущий возобновляемый лимит Альфа-Банка в KEXIM, действующий два года, увеличен с 290 млн до 350 млн долларов. На горизонте пяти лет стороны считают достижимой цель по доведению объемов финансирования российско-корейской торговли до 500 млн долларов.

«Благодаря обширной клиентской базе Альфа-Банк обеспечит широкий доступ к востребованному и доступному виду кредитования для российских розничных компаний, сотрудничающих с Южной Кореей», — подчеркивается в релизе.

Претендовать на финансирование вправе заемщики, имеющие как импортные, так и экспортные контракты с корейскими компаниями или их российскими «дочками». Средства могут быть выданы как в долларах США, так и в рублях на реализацию российско-корейских проектов, закупку товаров и оборудования корейского производства, пополнение оборотного капитала. При этом банки-партнеры готовы предоставлять в том числе долгосрочное кредитование.

В общей сложности на полях ВЭФ, как сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заключено в этом году соглашений на 2,5 трлн рублей. «На полях форума, по сегодняшним подсчетам, заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 триллиона рублей. Часть соглашений заключается в закрытом формате, эта информация будет представлена позже», — сказал он.



В 2016 году было подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей, напоминает ТАСС.