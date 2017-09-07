Курс рубля не изменится при сохранении текущих внешнеэкономических условий, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы не планируем каких-либо существенных изменений курса рубля при сохранении внешнеэкономических условий», — сказал министр в интервью Bloomberg TV.

Силуанов также прокомментировал зависимость курса рубля от цен на нефть. «Безусловно, динамика цен на нефть оказывает влияние на платежный баланс, на текущий счет, и, конечно, это оказывает влияние на рублевое значение по отношению к другим валютам. Но взаимосвязь между ценами на нефть и изменением курса рубля будет другой, нежели два или три года назад», — заявил он.



«Безусловно, изменения различных внешнеэкономических форматов, решений могут повлиять на ситуацию с курсом национальной валюты. Но еще раз повторюсь: мы не ожидаем каких-либо существенных изменений курсовой динамики», — подчеркнул глава Минфина.