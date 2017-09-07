Госдолю в банках РФ целесообразно сокращать только после отмены западных санкций против них, чтобы не продешевить при продаже пакетов акций, следует из слов главы Минфина РФ Антона Силуанова в интервью Bloomberg TV.

Стоимость пакетов акций банков РФ, попавших под международные санкции, недооценена, заявил министр.

«Поэтому мы считаем, что если говорить об увеличении доли частного капитала в банковской системе, то целесообразнее это делать в период, когда ограничения бизнеса в России будут минимизированы», — сказал Силуанов.

Он также отметил, что «государственные банки показали, что они являются таким хребтом среди банковской системы, который обеспечивает устойчивость в банковских расчетах, обеспечивает надежность выполнения банковских функций».