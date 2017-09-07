В России необходимо создать специальный суд для дел, связанных с защитой прав инвесторов. Об этом в интервью ТАСС заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Давая интервью в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, Титов отметил, что Дальний Восток является «конкретным примером «Стратегии роста» (программный документ возглавляемого Титовым Столыпинского клуба. — Прим. Банки.ру), а в числе инструментов, которых пока нет, но которые нужны, назвал специальный суд для инвесторов.

«Это специальный суд для защиты инвесторов, то есть для дел инвесторов: специальная коллегия, которая должна заниматься вопросами административными, арбитражными, возможно, уголовными, для резидентов ТОР (территорий опережающего развития. — Прим. Банки.ру), свободного порта и, возможно, других особых экономических зон», — пояснил бизнес-омбудсмен.

«Это не мы придумали, такая практика существовала в других странах: в особых экономических зонах в Китае, например, были созданы два суда — по интеллектуальной собственности и морскому праву. То есть мы хотим всему миру показать, что у нас бывают объективные, хорошие суды, и чтобы инвесторы пришли с полной гарантией, что у них будет нормальное, адекватное, объективное судопроизводство», — раскрыл идею Титов.

«Законодательство у нас в основном правильное и хорошее, но у нас очень плохое правоприменение и не всегда объективные суды, — констатировал он. — Мы жалуемся на судебную систему, которая часто подвергается давлению со стороны правоохранительных органов, контрольно-надзорных административных органов и работает под их диктовку. Ну и политическое влияние бывает. Здесь должны быть суды абсолютно независимые, которые будут обладать серьезным корпусом профессиональных судей, что тоже очень важно, потому что у нас часто непрофессионалы судят. У нас сложные экономические дела, а судят нас непрофессиональные судьи, не имеющие того уровня знаний, как те, кто к ним обращается. Поэтому здесь должен быть сформирован правильный профессиональный корпус, ликвидировано давление на судей, здесь не будет никакого внешнего давления на них. Допустим, избрание председателя суда будет происходить по новой схеме, потому что сегодня председатели судов в основном оказывают давление на судей. Это будут ротации и избрания, а не назначения. Поэтому, ликвидировав давление на этот суд, мы добьемся объективного рассмотрения вопросов».

Он уточнил, что такой суд должен быть один — для резидентов специальных экономических зон, ТОР, особых экономических зон, свободного порта Владивосток. По мнению Титова, логично было бы, чтобы суд находился на Дальнем Востоке. «Но он может заниматься делами не только дальневосточными, — подчеркнул он. — У нас есть особая экономическая зона Севастополь, у нас есть особая экономическая зона Калининград, есть специальные зоны».

«Это будет современный технологически оснащенный суд, поэтому можно будет даже в удаленном доступе осуществлять рассмотрение дел», — рассчитывает бизнес-омбудсмен.

По его словам, в правительство это предложение пока не направлялось: «Нет, мы пока еще не выходили, это просто озвучено предложение только сейчас, на этом форуме, но мы будем его прорабатывать с экспертами. Это предложение Столыпинского клуба, Института экономики роста имени Столыпина».



«Мы сейчас будем отрабатывать его с разными инстанциями. Сегодня попросили прокуратуру подумать и рассмотреть все законодательные аспекты этого дела, они согласились подумать. Мы будем обсуждать это с Верховным судом, естественно. Этот суд должен быть в составе судебной системы во главе с Верховным судом. Мы, конечно, должны обсудить это и с законодателями. Но хотя на самом деле это, может быть, даже не потребует специального закона. Надо посмотреть. Наверное, в законе о Верховном суде нужно будет изменение», — рассказал Титов.

