Если соглашение стран ОПЕК и стран, не входящих в картель (ОПЕК+), об ограничении добычи нефти не будет продлено, то может произойти достаточно резкое изменение цен на это сырье. Об этом сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Bloomberg TV.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня, в том числе сокращение на 300 тыс. баррелей приходится на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

«Если соглашение о сокращении добычи нефти не будет продлено, то, вероятнее всего, произойдет достаточно резкое изменение цен», — полагает Силуанов.

«Мы рассчитываем, что вопрос о продлении этой сделки будет рассматриваться», — заявил он.



«Надеемся, что и дальше мы сможем находить общий язык с точки зрения формирования единой политики ценообразования между странами ОПЕК и Россией», — добавил министр.