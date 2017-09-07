Альфа-Банк запустил программу льготного лизинга со скидкой на авансовый платеж в размере до 12,5% от стоимости имущества для предпринимателей и компаний малого бизнеса. Об этом сообщили в банке, пояснив, что теперь его клиентам доступен лизинговый продукт от группы компаний «Альфа-Лизинг», которая подписала соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ о предоставлении субсидий по договорам лизинга колесных транспортных средств.

Клиенты банка могут воспользоваться субсидированными услугами лизинга по четырем направлениям с дополнительными скидками при уплате авансового платежа по следующим программам: «Льготный лизинг» на транспортные средства для юридических лиц, «Российский фермер» для сельскохозяйственных товаропроизводителей, «Российский тягач» для приобретателей магистральных седельных тягачей, «Свое дело» для субъектов малого и среднего бизнеса.

Ранее программа льготного лизинга предоставляла скидку в размере 10% на ограниченный список грузовых и коммерческих транспортных средств. В рамках постановления правительства РФ № 809 от 11 июля 2017 года и реализации новых программ льготного лизинга для отдельных категорий лизингополучателей предоставляемая скидка увеличивается на 2,5 процентного пункта и составляет 12,5% (но не более 625 тыс. рублей на одно транспортное средство). Также был расширен список транспортных средств, в котором теперь представлены легковые и грузовые автомобили, оборудование и спецтехника.

«Мы ценим время наших клиентов и предлагаем им готовые решения, которые помогают в развитии бизнеса. Я рад, что мы можем предложить предпринимателям услуги лизинга в формате «одного окна» и на более выгодных условиях», — отметил руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.



По итогам 2016 года объем лизинговых услуг группы компаний «Альфа-Лизинг» по программе субсидий составил 327,7 млн рублей. С начала 2017 года заключено 798 договоров льготного лизинга, по которым сумма предоставленных скидок составила 173 млн рублей.

