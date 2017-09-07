Альфа-Банк запустил программу льготного лизинга со скидкой на авансовый платеж в размере до 12,5% от стоимости имущества для предпринимателей и компаний малого бизнеса. Об этом сообщили в банке, пояснив, что теперь его клиентам доступен лизинговый продукт от группы компаний «Альфа-Лизинг», которая подписала соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ о предоставлении субсидий по договорам лизинга колесных транспортных средств.
Клиенты банка могут воспользоваться субсидированными услугами лизинга по четырем направлениям с дополнительными скидками при уплате авансового платежа по следующим программам: «Льготный лизинг» на транспортные средства для юридических лиц, «Российский фермер» для сельскохозяйственных товаропроизводителей, «Российский тягач» для приобретателей магистральных седельных тягачей, «Свое дело» для субъектов малого и среднего бизнеса.
Ранее программа льготного лизинга предоставляла скидку в размере 10% на ограниченный список грузовых и коммерческих транспортных средств. В рамках постановления правительства РФ № 809 от 11 июля 2017 года и реализации новых программ льготного лизинга для отдельных категорий лизингополучателей предоставляемая скидка увеличивается на 2,5 процентного пункта и составляет 12,5% (но не более 625 тыс. рублей на одно транспортное средство). Также был расширен список транспортных средств, в котором теперь представлены легковые и грузовые автомобили, оборудование и спецтехника.
«Мы ценим время наших клиентов и предлагаем им готовые решения, которые помогают в развитии бизнеса. Я рад, что мы можем предложить предпринимателям услуги лизинга в формате «одного окна» и на более выгодных условиях», — отметил руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.
По итогам 2016 года объем лизинговых услуг группы компаний «Альфа-Лизинг» по программе субсидий составил 327,7 млн рублей. С начала 2017 года заключено 798 договоров льготного лизинга, по которым сумма предоставленных скидок составила 173 млн рублей.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 666,21 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 309,82 млрд, кредитный портфель — 1 615,61 млрд, обязательства перед населением — 734,10 млрд.