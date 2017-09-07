Российская экономика зависит от урожая почти так же, как от цен на нефть. Такое мнение высказал заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач, выступая на конференции «Причерноморское зерно и масличные — 2017/18», передает РИА Новости.

«Я думаю, что по этому году, хотя раньше мы ожидали стагнацию (ожидалось даже падение урожая), все-таки будет рост, видимо, более 2%. В этом смысле ВВП страны очень сильно зависит от урожая, не менее сильно, чем от цен на нефть, — точнее, послабее, но тоже очень сильно», — сказал Клепач.

«Село во многом помогло и вытянуло ВВП уже в прошлом году, уменьшило масштабы спада. Оно добавит существенный плюс к этому году. Возникает вопрос: а дальше?» — добавил он.

По словам главного экономиста ВЭБа, в будущем рост сельского хозяйства может замедлиться. Это связано, в частности, со снижением внутренних цен на продукцию сельского хозяйства: зерно, мясо, молоко, овощи.



«При таком ограничении доходов значимого роста их в перспективе мы не получим, как и существенного роста объемов потребления. Экспорт, то же мясо, не сильно спасет… Мы, скорее, столкнемся с тем, что село из такого драйвера и существенного позитивного вклада в ВВП в 2019—2020 годах начнет тормозить», — отметил Клепач.