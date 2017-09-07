Арбитражный суд Москвы на заседании 7 сентября огласил резолютивную часть решения о признании ООО «Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс» несостоятельным (банкротом). Соответствующее сообщение опубликовало Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Информпрогресс» 15 мая этого года. «Бизнес-модель ООО «КБ «Информпрогресс» была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски», — отмечал ЦБ.



«Дыру» в балансе банка регулятор оценил примерно в 19 млн рублей, а позже также сообщил о выявленной в «Информпрогрессе» недостаче на 28,9 млн.