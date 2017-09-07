Россия не будет блокировать продажу украинских евробондов до конца слушаний суда по взысканию с Украины более чем 3 млрд долларов долга по облигациям. Об этом сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью агентству Bloomberg.
Украина в сентябре планирует выйти на мировой рынок заимствований, сообщил ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман.
«Работа над вопросом задолженности с Украиной продолжается», — заявил Силуанов в ответ на вопрос о том, будет ли РФ блокировать продажу украинских евробондов в текущем месяце.
Власти Украины планируют осуществить выпуск еврооблигаций в качестве самостоятельного кредита, подготовить его Киев поручил банкам Goldman Sachs, JP Morgan и BNP Paribas. Об этом, как передает РБК, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Для страны это станет первым выпуском таких облигаций с 2013 года.