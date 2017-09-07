В новой версии «Личного кабинета» налогоплательщика-физлица на сайте Федеральной налоговой службы будет предусмотрена возможность уплаты всех налогов, задолженности и пени в «два клика». Об этом рассказал на заседании расширенной коллегии службы Михаил Мишустин, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, одним из реализуемых в настоящий момент цифровых проектов ФНС является модернизации «Личного кабинета» физического лица для повышения удобства его использования и адаптации под мобильные устройства. В новом дизайне «Личного кабинета» предусмотрена возможность уплаты всех налогов, задолженности и пени в «два клика», рассказал Мишустин.



«Первое закрытое тестирование нового дизайна уже прошло в УФНС России по Орловской области — жители региона теперь могут уплачивать и просматривать имущественные налоги и объекты через открытый контур. В начале октября мы планируем подключить всех пользователей «ЛК» к новому дизайну», — сообщил глава ФНС.