Прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию большого количества золота в рамках расследования дела об отмывании средств бывшим руководством Украины. Об этом, как передает РБК, сообщил портал ТСН со ссылкой на ответ ведомства. Украинская прокуратура полагает, что золото было вывезено из страны экс-президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением.

По данным ТСН, в Швейцарии продолжается расследование нескольких уголовных дел об отмывании средств политиками с Украины. Вместе с тем, отмечает портал, ни одно из этих уголовных дел не касается напрямую экс-президента страны.

Об аресте в Швейцарии крупной партии золота, вывезенной окружением Януковича, 4 сентября заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. «Буквально несколько недель назад в рамках сотрудничества с одной европейской страной нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет более чем о полутонне», — заявил он. При этом Енин оценил общий ущерб, нанесенный стране экс-руководством, в 40 млрд долларов. Часть из этих средств, полагает украинская прокуратура, была вывезена за рубеж. Как заявил Енин, в рамках расследования отмывания средств в Европе были арестованы активы на сумму более 200 млн долларов.

Несмотря на подтверждение ареста партии золота, в Швейцарии отказались назвать имя его предполагаемого владельца. «Как всегда, ко всем причастным применяется презумпция невиновности», — пояснило ведомство.



В апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что в бюджет страны начали перечисляться арестованные на Украине средства экс-президента на сумму около 1,5 млрд долларов. Действующий президент страны Петр Порошенко пообещал направить эти средства на «восстановление боеспособности украинской армии».